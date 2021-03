Konečný účet za ucpaný Suezský průplav: Produkce české ekonomiky za dva týdny

Svět na zablokovaném Suezském průplavu tratí zhruba tolik, kolik česká ekonomika vyprodukuje za 14 dní. Novinkám to sdělil hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň. Obří kontejnerová loď Ever Given průplav ucpala minulé úterý. Po několika hodinách se ji podařilo otočit, aby nebyla napříč, k definitivnímu vyproštění však došlo až v pondělí.