Konec sporu v Ostravě: Prodloužená Rudná může být dostavěna

„Je to věc nejvyšší priority. Co se týče ukončení výstavby, ve smlouvě je 18 měsíců, ale na základě předběžných dohod by to mělo být podstatně dříve. Pokud by vše probíhalo podle plánu a přálo nám počasí, tak nelze vyloučit, že bychom mohli začít jezdit do konce roku v té nejvíce optimistické variantě,“ dodal Vondrák.