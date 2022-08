Kdy dukovanské teplo zahřeje Brno?

Zástupci teplárny a společnosti ČEZ už našli shodu na technických parametrech horkovodu, teď se začíná mluvit o výkupu potřebných pozemků pro stavbu, která by přivedla teplo po trase dlouhé 42 kilometrů.

„Předpokládám, že už v září bychom měli znát úvodní ekonomické parametry projektu, které jsou jednou z klíčových oblastí ovlivňujících realizovatelnost záměru, možnosti čerpání dotací, a mít navržené možnosti investorského modelu výstavby,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nejdříve v roce 2030

I přes rychlost počáteční fáze akce se dá ale o zahřátém Brnu z Dukovan hovořit až okolo roku 2030. Plán na horkovod starý několik desítek let oprášilo vedení města před několika týdny, neboť kvůli agresi Ruska na Ukrajině dosahují ceny plynu dříve nepředstavitelných výšek.

I proto se horkovod, jehož výstavba by se dříve nevyplatila, jeví jako ideální řešení, navíc za situace, kdy se zvyšuje tlak na „zelenou“ energii. Teplo z Dukovan by totiž bylo bezemisní. Projekt počítá s tím, že horkovod by fungoval i s plánovanými novými reaktory.

„Horkovodní potrubí z Dukovan do Brna povede z velké části pod zemí mimo komunikace a zastavěnou oblast. S napojením na městskou horkovodní soustavu se počítá v čerpací stanici v Bosonohách. Položení potrubí na trase by nemělo být příliš technologicky náročné. Do Brna by měly proudit dva miliony gigajoulů tepla ročně,“ doplnila Vaňková.

Podle ředitele tepláren Petra Fajmona vývoj současné krize ukázal potřebu zajistit různé zdroje tepla a eliminovat tak možné výpadky.

„Teplo z Dukovan by pak v energetickém mixu tepláren pokrylo polovinu potřebu tepla v Brně. A zdůrazňuji také významný pozitivní dopad na snížení emisního zatížení, a to zejména v městských částech, kde by se odstavily plynové kotelny,“ upozornil ředitel. Teplárny už také začaly jednat se starosty, přes jejichž města a obce by měl horkovod vést. Někteří, jako starosta Oslavan Vít Aldorf (ODS), se už těší, jak se dukovanským teplem zahřejí.

2500 parcel

„Definitivní rozhodnutí o trase vítám, umožní nám to totiž efektivněji plánovat rozvoj obce. A také se nám naskytne možnost se na horkovod připojit. Samozřejmě počítáme s tím, že teplárnám, a tedy i městu Brnu, pomůžeme s jednáními o výkupu s vlastníky dotčených pozemků,“ uvedl starosta.