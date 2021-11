K Milostivému létu se přidaly další banky

Milostivé léto je novelou exekučního řádu určeno pro lidi, kteří jsou v exekuci kvůli svému dluhu u státních a veřejných úřadů či firem, kde má nadpoloviční majetkovou účast stát, kraje nebo obce. Tedy například ČEZ, Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale například i Česká televize nebo Český rozhlas.

Pokud zaplatí do 28. ledna základní dlužnou částku, tzv. jistinu, a poplatek 908 Kč exekutorovi, všechny ostatní části exekuce, což jsou úroky, pokuty a náklady na řízení, jim budou odpuštěny. Jsou samozřejmě výjimky, jako například pohledávky z trestné činnosti nebo nezaplaceného výživného.

Tisíce dlužníků

Milostivé léto přitom ze zákona není určené pro soukromé firmy. Přesto se k němu mnohé v nějaké podobě přidávají. Například banky. Jako jedny z prvních to oznámily Air bank a Home Credit. „Chtěli jsme pomoci i klientům, kteří se potýkají s exekucemi, jež vznikly jako důsledek nesplácení také bankovních úvěrů,“ uvedla Air Bank s tím, že osloví asi 2000 svých klientů.

„Klienti pak dostanou možnost uhradit ve třech splátkách jistinu dluhu, a pokud tomuto svému závazku dostojí, dojde k jejich oddlužení a k ukončení exekuce vyplývající z dané smlouvy,“ sdělil Home Credit.

Postupně se pak přidávaly i další banky. Například u Monety se má Milostivé léto týkat asi 7000 lidí. Splatit ovšem budou muset nejenom jistinu, ale i obchodní úrok. Budou na to mít sedm let. Přihlásit se nicméně musejí do konce ledna.

Do akce se zapojily i Komerční banka a její dceřiné společnosti Essox a Modrá pyramida stavební spořitelna. „Klienti, kteří nabízenou možnost využijí, musí zaplatit jistinu úvěru nejpozději do konce února,“ uvedl mluvčí Pavel Zúbek s tím, že banka je připravena pomoci individuálně i lidem, kterým se nepodaří peníze do tohoto data na zaplacení sehnat.

Jako poslední zatím oznámila, že se k Milostivému létu připojuje, Česká spořitelna. „Klienti v exekuci mají nyní možnost splatit pouze původní dlužnou částku, takzvanou jistinu, a banka jim následně odpustí zbývající část dluhu,“ uvedl mluvčí Filip Hrubý. Spořitelna nyní oslovuje více než 12 000 klientů v exekuci pomocí SMS zpráv. Spustila také speciální linku, kde se klienti dozvědí výši jistiny ke splacení a účet, na nějž mají dlužnou jistinu zaplatit.

Rozšíření Milostivého léta pak nabídly prostřednictvím prachatického exekutora Kamila Košiny i další soukromé firmy.

Budování značky

„Dopisem oslovíme celkem asi 7600 dlužníků a nabídneme jim, že nemusejí platit nic než původní dluh a poplatek 908 korun. Odpouštíme jim všechny úroky a náklady. A to mimořádně u pohledávek věřitelů, kterými jsou vybrané komerční společnosti. Aktivně jsem se s nimi dohodl, že se do Milostivého léta taky zapojí, i když to není jejich povinnost,“ uvedl nedávno Košina.

Otázkou je, kolik lidí se pro tuto nabídku rozhodne. Mnoho z nich totiž nemá peníze, často jim situaci ještě zhoršil nedávný konec dodavatele plynu a elektřiny Bohemia Energy, v jehož důsledku jim výrazně vzrostly platby za energie. Příslušným subjektům se tak může vrátit jen malá část těžko dobytných pohledávek. Ale může to pro ně mít i jiný pozitivní efekt.

„Každá instituce, která se připojí k Milostivému létu, o sobě vlastně říká, že není lhostejná k širším společenským jevům. Taková angažovanost je z hlediska značky a reputace výhodná,“ konstatoval Ondřej Fér, bývalý šéfredaktor oborového časopisu Marketing & Media a nyní ředitel agentury C&B Reputation Management.