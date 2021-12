Jurečka by ponechal růst platů ve veřejné sféře podle Babišovy vlády

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dal už dříve najevo, že s tím nesouhlasí, podle něho by zvýšení platů nemělo být plošné. O vývoji platů a dalších tématech, jako je pomoc lidem postiženým skokovým růstem cen energií, v úterý odpoledne jednají koaliční špičky na úřadu vlády.

Jurečka před jednáním upozornil na to, že návrh rozpočtu, který bývalá vláda předložila, s částkou na zvýšení platů nepočítal. Nová vláda chce připravit nový návrh státního rozpočtu.

"Já bych spíše preferoval variantu ponechat to původní rozhodnutí, nicméně je tady taky nějaká realita státního rozpočtu," řekl Jurečka při příchodu na jednání. Koaliční lídři budou jednat o tom, jak se koalice nakonec rozhodne a zda na středečním jednání vlády případně návrh na růst platů upraví, dodal.

Uvedl, že si nechal zpracovat varianty, co by znamenala z hlediska dopadů na státní rozpočet změna navýšení například o sto korun. Zdůraznil, že pokud chce vláda řešit i další výdaje, například spojené s bojem proti covidu nebo s rostoucími cenami energií, musí také řešit, kde na to vezme.