Jednodenní dálniční známky nebudou, Kremlík je proti

„Možnost zavedení jednodenních vinět naše ministerstvo zvažovalo, při analýze se ale ukázalo, že by to bylo neefektivní a nevýhodné jak pro stát, tak pro motoristy. Cena by se totiž nutně musela přibližovat současné výši desetidenního kuponu, tedy 310 korunám,“ sdělila v pondělí ČTK mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.