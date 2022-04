Jančura: Dopravci mají zdražit, ne chodit s nataženou dlaní

Lidi a firmy nyní trápí drahé pohonné hmoty, energie. Jak to na firmu dopadá u autobusů RegioJetu? Kdyby současné ceny zůstaly, stáhlo by to společnost do ztráty?

Výhodou veřejné dopravy je, že nafta tvoří jen menší část celkových nákladů, je to zhruba 20 procent. Větší podíl mají mzdy, údržba, leasing… I když nafta zdraží třeba na dvojnásobek, tak náklady rostou velmi málo, není tak potřeba zdražovat. Zdražovali jsme po dvou letech v březnu, to bylo o 10 procent u autobusů a o 15 procent u vlaků. To souviselo s dvouletým nárůstem všech nákladů, včetně elektřiny v případě vlaků.

Aktuálně další zdražení tedy nechystáte?

Ne.

Vláda podnikla určité kroky jako kontroly marží pump, úlevy u silniční daně či přimíchávání biopaliv. Měla by dělat víc, snížit spotřební daň, jak žádají třeba nákladní i osobní dopravci sdružení Česmad?

Nesdílím názor, že by vláda měla nějak zareagovat. To je prostě trh a dopravci by měli zvýšené náklady dát k úhradě svým klientům. Stát by neměl přicházet o své zdroje, aby je mohl dát na podporu těch slabých v podobě sociálních příspěvků. Lépe než dát všem plošně korunu je dát slabým deset korun.

Vedle naftové chudoby tady je ještě energetická, která je výrazně větší, a také hypoteční. Myslím si, že ta naftová je z těch tří nejméně důležitá, protože bez auta se dá žít, ale nedá se žít bez energie.

Menší dopravci říkají, že mají v cenách slabou vyjednávací pozici vůči řetězcům, nebudou mít na naftu, zadluží se nebo zkrachují. Ani ti si pomoc nezaslouží?

To je trh. Žádný řetězec nenajde jiného dopravce, který to je schopen jezdit pod náklady. Navíc dneska kamionová doprava je na vrcholu, výběr mýta trhá rekordy, ekonomika jede naplno, musí si o to zvýšení zákazníkům říct. Nejde chodit s nataženou dlaní za vládou.

Aktuálně se od dubna snížily slevy na jízdném pro studenty a seniory. Na druhou stranu kvůli drahému benzínu část lidí možná místo autem pojede autobusem či vlakem. Co čekáte, že převáží z hlediska poptávky, obsazenosti?

Dá se čekat, že přibude pět až deset procent cestujících, kteří se rozhodnou jet veřejnou dopravou. Ale čekám, že to bude pomalý návrat do té doby před covidem. Veřejná doprava je dodneška stále dost vyprázdněná, chybí dvacet až třicet procent cestujících, protože lidé si na to auto během covidu zvykli. Takže možná to přispěje k návratu do veřejné dopravy, to souvisí i s tím, že se covid přestal řešit.

Co se týče války na Ukrajině, pokračují ještě vlaky RegioJetu v humanitární pomoci?