Jako o Vánocích. Před obchody se tvořily dlouhé fronty

Tento víkend je první po více než čtyřměsíčním uzavření, kdy jsou opět otevřené všechny obchody. Platí v nich limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Lidé musejí mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstupy a před vstupem do prodejen si dezinfikovat ruce.

Fronty se tvořily kvůli omezené kapacitě i před některými obchody v nákupním centru Citypark. To nabízí asi 800 míst v dvoupodlažním parkovišti, odpoledne jich bylo volných přes sto. Většina obchodů měla u vstupu označený maximální počet zákazníků, kteří uvnitř mohou v jednu chvíli být. Vstup regulovala počtem připravených nákupních košů. Fronty se tvořily před obchody s oblečením a doplňky Kik nebo Pepco.

„Aspoň dnešní mládež vidí, jaké to bylo, když se dříve stály fronty na banány,“ komentovala s úsměvem starší paní dlouhou frontu před prodejnou s módou New Yorker, ve které na vytouženou nákupní tašku opravňující ke vstupu do prodejny čekaly desítky mladých lidí.