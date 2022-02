Inspirace na Slovensku? Kvůli zmrazení ceny elektřiny by se musely měnit zákony

„Z hlediska současných směrnic EU o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a plynem jde o porušení pravidel. Komodita by neměla podléhat cenové regulaci a energetickou nouzi by stát měl řešit jinak, snížením daňové či poplatkové zátěže nebo adresnou sociální pomocí. Nicméně lze čekat, že EK nebude v současné energetické krizi nijak striktní a pokuty padat nebudou,“ sdělil Gavor Novinkám.

„Státní obchodník by mohl být řešením pro potřebné a současně by dal státu prostor to vše nějak ‚řídit‘ a průhledně platit. Bohužel detaily neznáme, a tak je to těžké hodnotit,“ dodal.