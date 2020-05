Hongkongské akcie padají, postup Pekingu budí obavy

Podle nového zákona o národní bezpečnosti by jakékoliv snahy o osamostatnění regionu, podrývání kontroly Pekingu nad územím, zahraniční „vměšování“ nebo terorismus byly považovány za činy ohrožující čínskou národní bezpečnost.

Aktuální protipekingské a prodemokratické protesty by tak jednak byly dány na roveň terorismu a také by proti nim mohly zasahovat bezpečnostní složky pevninské Číny. Poslanci prodemokratického tábora hovoří o konci modelu jedna země, dva systémy.

Poloautonomní čínský region Hongkong čelí největší politické krizi od předání země z britské do čínské správy v roce 1997. Statisícové demonstrace propukly v červnu. Spouštěčem byl zákon, který by umožňoval vydávání podezřelých osob do pevninské Číny.