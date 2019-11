Historie Dolu Lazy se po 127 letech uzavírá, OKD příští týden ukončí těžbu

„Důvodem ukončení těžby je vytěžení ekonomicky rentabilních zásob černého uhlí. Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili. Bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady. Tyto prostředky společnost OKD nemá, proto jsme vytěžili poslední zbytky a historie Dolu Lazy končí,“ potvrdil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.