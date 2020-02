Havlíček: Vody pro provoz Dukovan je dost. I tak s ní ale budou šetřit

Havlíček potvrdil, že stát s dostavbou EDU počítá, připravuje se „technický jízdní řád“. Ministr zopakoval, že v následujících letech se souběžně bude prodlužovat životnost stávajících čtyř bloků na 60 let, ve světě standardních. S jejich odstavováním by se tedy mělo začít až v roce 2047, po deseti letech paralelní činnosti stávajících bloků a nového pátého bloku.

Podle Havlíčka bude pro ochlazení plného výkonu pěti dukovanských bloků stanoveného na 3250 MW stávající soustava nádrží postačovat. V současné době je k dispozici v přehradě Dalešice 150 milionů kubíků vody, elektrárna z nich ročně odčerpá 55 milionů a 22 milionů kubíků vrací zpět do řeky. Zbytek se spotřebuje, většinou odpaří.

Jak uvedl ředitel divize jaderné energetiky ČEZ Bohdan Zronek, elektrárna také připravuje dva projekty, které by měly spotřebu vody významně snížit. První se týká snížení množství usazenin v chladicích věžích, druhý předčišťování vody. Odhadovaná úspora vody se pohybuje mezi 10 až 16 miliony kubíků ročně.

Do konce letošního roku by měla být hotova projektová příprava. „Důvodem je nejen snížit množství spotřebovávané vody v závislosti na rozmarech počasí, ale i ekonomický efekt. Za vodu čerpanou z řeky platíme,“ připomněl Zronek.

Havlíček v rámci návštěvy také zopakoval, že výstavba nového bloku Dukovan by měla začít v roce 2029 až 30, do té doby by měly být perfektně připraveny veškeré komunikace .

Ministr průmyslu za ANO Karel Havlíček (vlevo) a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš vystoupili na tiskové konferenci 11. února 2020 v Jaderné elektrárně Dukovany. Foto: Luboš Pavlíček, ČTK