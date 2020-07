Generální ředitel Českých drah: Strojvedoucí musí hlásit, když jde do práce unavený

Byla to jeho druhá směna po delším volnu. Je mi velice líto jeho tragické smrti a hluboce cítím s jeho rodinou. Omlouvám se všem cestujícím, kteří byli zraněni. Je to další velké neštěstí a jeho příčiny si zaslouží řádné vyšetření.

Počet strojvedoucích u ČD je víceméně stabilní. V současné době zaměstnáváme 3808 strojvedoucích a do plného stavu nám chybí několik desítek zaměstnanců. Naší snahou je systematickým náborem dosáhnout plného stavu a zajištění přirozené generační obměny.

Přesčasová práce je u nás velmi přísně kontrolovaná a řídí se zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. Strojvedoucí nesmí do práce nastoupit unavený, a pokud se necítí odpočatý, musí to nahlásit. Pokud tedy strojvedoucí pracuje pouze u nás, pak můžeme garantovat, že je odpočatý.

Pokud jde o tratě bez zabezpečovacího zařízení, to jsou takzvané D3, tam jsme již zahájili přípravu systému na bázi GPS, který by strojvedoucí během jízdy upozorňoval na nutnost hlásit se dispečerovi v místech křížení vlaků a v případě pochybení by upozornil na blížící se vozidlo v protisměru.