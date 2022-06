Katastrofa pro akcie Gazpromu. Firma letos nevyplatí dividendy

Gazprom hodlá na posílení plynofikace Ruska do roku 2025 vynaložit 526 miliard rublů (zhruba 235 miliard Kč). Ruští zákonodárci teď navíc jednají o zvýšení daně z těžby nerostných surovin.

Rozhodnutí výroční valné hromady akcionářů zvrátilo návrh vedení podniku vyplatit rekordní dividendu 52,53 rublu na akcii. Největším akcionářem Gazpromu je ruský stát, který přímo vlastní 38 procent akcií. Dalších 12 procent akcií drží dva státní podniky, napsal britský list Financial Times (FT).

„Pro akcie Gazpromu je to katastrofa, protože jediným lákadlem pro investory byly v případě této firmy vysoké dividendy,” uvedli analytici společnosti Tinkoff Investments. Rozhodnutí nevyplatit dividendy je podle nich pravděpodobně spojeno se snahou ruského ministerstva financí zvýšit příjmy státního rozpočtu.

Gazprom by mohl změnit smlouvy, pokud Západ zavede cenový strop na ruský plyn

Gazprom by mohl změnit smlouvy, pokud Západ zavede cenový strop na ruský plyn Ekonomika

Zrušení dividend přichází v době zvýšeného napětí kolem dodávek ruského plynu do Evropy, které je důsledkem ruské invaze na Ukrajinu.

Gazprom už letos zastavil dodávky plynu do některých evropských zemí, zdůvodnil to jejich odmítnutím požadavku na platby v rublech. V květnu rovněž oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Důvodem jsou polde firmy sankce, které Rusko zavedlo proti firmě EuRoPol GAZ, jež vlastní polskou část plynovodu Jamal.