Fotovoltaika na nové domy povinně od roku 2029

Návrh, s nímž musí souhlasit ještě členské státy EU včetně ČR a Evropský parlament, je součástí plánu REPowerEU, který má v následujících letech ukončit závislost Unie na dovozech plynu a ropy z Ruska.

Bude to stát miliardy eur

„Putinova válka způsobuje problémy na globálním energetickém trhu. Ukazuje, jak jsme závislí na dovážených fosilních palivech. A jak jsme zranitelní, když při jejich dovozu spoléháme na Rusko. Musíme naši závislost omezit co nejrychleji, jak bude možné,“ prohlásila ve středu předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Toho by se mělo podle Komise podařit dosáhnout prostřednictvím rychlejšího přechodu na obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti a úspor a společnými nákupy plynu od nových dodavatelů. Do roku 2030 na to bude potřeba vynaložit zhruba 300 miliard eur (7,4 bilionu ­korun).

Část výdajů chce Komise členským zemím pokrýt v rámci mimořádného fondu obnovy, další část získat například navýšením prodeje emisních povolenek. Celkem 225 miliard by měly tvořit úvěry.

Zájem prudce zesílil

Unijní exekutiva chce v rámci balíčku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2030 na 45 procent místo dosud plánovaných 40 procent. Má k tomu přispět zdvojnásobení kapacity solárních elektráren v příštích třech letech a poté právě například povinná instalace solárních panelů na všechny nové veřejné, komerční a později i obytné budovy. Zdvojnásobit se má i počet vy­užívaných tepelných čerpadel.

„Jedním z hlavních nástrojů plánu je masivní rozšíření solár­ních elektráren například na všech vhodných střechách veřejných a komerčních budov od roku 2025 a pro nové obytné budovy od roku 2029,“ potvrdil Právu programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Do tří let by podle něj měl výkon solárních elektráren v Evropě narůst na dvojnásobek, tedy na 320 gigawattů. Do roku 2030 má Evropská komise v plánu dosáhnout 600 GW instalovaných fotovoltaik.

Zájem o fotovoltaiku a dotační program ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám v poslední době velmi zesílil. „Ruská válečná agrese vytlačila ceny elektřiny vzhůru a současně zvedla vlnu zájmu o energetickou nezávislost českých domácností pomocí vlastní solární elektrárny. Počet žádostí o podporu instalací solárních panelů na střechách jen za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl téměř celkového výsledku za loňský rok, tedy zhruba 11 tisíc,” řekl Sedlák.

Lidé mohou v rámci Nové zelené úsporám při instalaci fotovoltaiky dostat od státu dotaci 40 až 200 tisíc korun například podle instalovaného výkonu nebo využití baterií pro ukládání elektřiny.

Energeticky účinnější

Součástí ve středu představeného plánu Evropské komise je také návrh na výraznější zvýšení energetické účinnosti. Zatímco dosud měla EU do roku 2030 snížit spotřebu energie díky větší účinnosti o devět procent, Komise chce stanovit nový cíl na 13 procent. Doporučuje, aby členské státy zajistily renovace energeticky nejhorších budov ve třídě G alespoň do třídy D a zavedly bezemisní vytápění do všech novostaveb.

„Státy by také měly využít fiskální opatření, například snížit DPH na energeticky úsporné systémy vytápění, izolace domů a další energeticky úsporná zařízení a výrobky,“ podotkl Sedlák.