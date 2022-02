Barrandovský most čeká rekonstrukce, začít by měla v první polovině května letošního roku. Foto: Milan Malíček, Právo

FOTO: Barrandovský most čeká rekonstrukce

Rekonstrukce pražského Barrandovského mostu by měla začít v první polovině letošního května. V úterý to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Technická správa komunikací (TSK) nyní vyhodnocuje nabídky od zhotovitelů stavby. Při opravách nebude most uzavřen a provoz bude omezen vždy v jednom ze čtyř pruhů v každém směru. Objízdné trasy TSK projednává.