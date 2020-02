Firmy raději nechávají zaměstnance z Itálie či z Číny pracovat doma

Pracovníci v úterý obdrželi interní e-mail, podle něhož má každý, kdo pobýval v Itálii poslední týden, zůstat preventivně 14 dnů doma a nesmí do kanceláře. Společnost to komentovat nechtěla. „K tomuto se nebudeme vyjadřovat. Je to interní komunikace,“ řekla Právu mluvčí Deloitte Jana Morávková.

Nečekat na to, jak se situace vyvine, se rozhodli i další. „Přikupujeme licence a technologie, abychom v případě, že by byla vyhlášena širší karanténa, mohli školit na dálku i stovky lidí,“ sdělil Právu výkonný ředitel počítačové školy Gopas Jan Dvořák. „Všechny naše kurzy by v podstatě pokračovaly na dálku, připojit by se dalo z jakéhokoli zařízení,“ dodal.