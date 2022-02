Exekucí loni přibylo

„Znamená to, že lidé, kteří už dříve měli potíže splácet, se do dluhových pastí dostávají ještě hlouběji,“ uvedl za institut Radek Hábl. Situace by se mohla ještě zhoršit v souvislosti s dražšími cenami energií, vysokou inflací a s ní spojeným růstem úrokových sazeb u hypoték.