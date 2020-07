Evropský parlament schválil nová pravidla pro řidiče kamionů a autodopravce

„Byla by to velká administrativní zátěž pro naše firmy, při každém přejezdu státu by musely vykazovat změnu minimální mzdy. Tím, že se podařilo řidiče vyjmout z pracovníků, kterých se týkají pravidla vysílání na pracovní cesty, tak se nás to týkat nebude,“ uvedla k tomu zpravodajka výboru pro zaměstnanost a sociální věci Radka Maxová (za ANO).