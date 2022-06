Evropská letiště trápí fronty a zpoždění letů. Nejsou zaměstnanci

Po dvou letech pandemie covidu-19 výrazně stoupla poptávka po cestování, a tedy provoz na letištích. Za pandemie letiště propouštěla personál a nyní se jim mnohde nedaří nabírat tak, jak by bylo potřeba.

Problémy už začaly. Se zpožděními a rušením letů se minulý týden potýkala letiště ve Velké Británii. Fronty cestujících na amsterodamském letišti Schiphol, třetím nejvytíženějším v Evropě, se vinuly až do ulic. Chaos v neděli ovládl letiště v Dublinu. Více než tisíc cestujících zmeškalo let, protože nedostatek personálu donutil pasažéry stát hodiny ve frontě na bezpečnostní kon­trolu.

„Naprostá většina letů si celé nebo značnou část zpoždění do Prahy přivezla již z předchozí destinace,“ sdělila Divíšková.

„Ze zpoždění, která si letadla nepřivezla z předchozí destinace, pak jednoznačně převládají příčiny na straně Řízení letového provozu z důvodu přeplněnosti letových cest, kapacity služeb nebo počasí. U žádného z letů zpožděných nad 60 minut ke vzniku zpoždění nepřispěly provozní složky Letiště Praha,“ dodala. Divíšková vyloučila, že by za zpoždění mohly aktuální opravy na hlavní přistávací dráze.

Během letní sezony nicméně podle mluvčí může docházet ke zdržení, a to i z důvodu časově náročnější kontroly jiných cestujících, kteří nejsou dostatečně na kontrolu připravení, nebo je nutné řešit přítomnost zakázaných předmětů.

Pro urychlení odbavení by si podle mluvčí pražského letiště pasažéři měli před cestou na webu letiště připomenout pravidla přepravy. Například baterie a elektroniku nesmíte mít v kufru v podpalubí, ale musíte ji přemístit do příručního zavazadla. Je to kvůli požárním předpisům.