Ekonomka Švihlíková: Nejlépe si vedou země, které chránily životy a zdraví lidí

Tyto země si vedou nejlépe i ekonomicky. V dalších fázích bude důležité si uvědomit, že pandemie a války mění svět. Ti, kteří pochopí, že do února 2020 se už nikdy nevrátíme, budou zase o něco napřed. V ČR bohužel nevidím žádné strategické úvahy do budoucna, ale spíš jen snahu ukotvit se v závislé ekonomice, která je levná, a s tím si vystačí.

Především si myslím, že o protipandemických opatřeních by měli rozhodovat epidemiologové a odborníci lékaři, nikoliv ekonomové. Platí to, co jsem řekla na začátku, že stále jedeme podle „směny“ mezi počtem mrtvých a stavem ekonomiky, což je trade-off, který v reálu neexistuje.

Do situace s více než 20 tisíci mrtvými jsme se vůbec nemuseli dostat. Za to, že při tak obrovském počtu nakažených nemáme ještě více mrtvých, vděčíme našemu odolnému zdravotnictví a zcela mimořádnému nasazení zdravotníků.

Budou to především ta odvětví, která byla vázána na zahraniční klientelu. K počtům, v jakých turisté navštěvovali tuto zemi, se už nevrátíme. Pocítí to cestovních ruch, doprava, pohostinství a na to navázané obory. To ale neznamená, že neexistují příležitosti v rozvoji, a hlavně ke zvyšování kvality domácího cestovního ruchu a lokální ekonomiky.