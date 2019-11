Ekonomiku USA příští rok zasáhne recese, očekává vlastník Komerční banky

Ve druhém čtvrtletí 2020 by podle prognózy Société Générale měl americký hrubý domácí produkt klesnout oproti předchozímu kvartálu o 0,7 procenta a ve třetím čtvrtletí propadne o 0,8 procenta. Recese je definovaná právě jako pokles v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích.

V meziročním srovnání by podle prognózy ale měla americká ekonomika za celý rok 2020 stoupnout o 0,7 procenta po letošních 2,2 procenta.

„Nečekáme ale nějakou katastrofu, pouze dosažení dna hospodářského cyklu, kdy po půlročním mělkém poklesu bude následovat obrat ekonomiky k růstu,” dodal analytik. Rychlejší reakce měnové i fiskální politiky by podle něj znamenala menší pravděpodobnost výskytu recese. Naopak by bylo nepříjemné, pokud by v průběhu roku 2020 přišel nějaký negativní šok.