Ekonomika může příští rok růst, ale lidí bez práce bude víc, očekávají zaměstnavatelé

Srovnávací základna letošního roku bude velmi nízká, takže v příštím roce může přijít solidní růst, který by mohl i překonat dynamiku let 2018 nebo 2019, uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Tento vývoj je ale podle něj nejistý a závislý na faktorech, které podnikatelé nemohou ovlivnit.

Čtvrtina členů Hospodářské komory uvádí, že jejich firma je již v předkrizové či lepší kondici, což je podle Dira pozitivní zjištění. Více než polovina podnikatelů čeká zotavení jejich firmy nejpozději do dvou let, nejčastěji v horizontu jednoho až dvou let. Reálně se celá česká ekonomika výsledkům roku 2019 přiblíží spíše až po roce 2022, podotkl.