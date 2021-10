Ekonom: Menší dodavatelé energie teď vyklidí pole těm velkým

Velmi podobný osud může čekat celou řadu dalších dodavatelů, kteří spoléhali na podobnou obchodní strategii jako Bohemia Energy, tedy že si nakupovali energii až na poslední chvíli. To je strategie, která byla v uplynulých letech výhodná, protože kontrakty s nejkratší splatností byly většinou levnější.

Dokázali tak zákazníky lákat na nižší ceny díky tomu, že neinvestovali žádné prostředky do zajištění se na zákazníky, kteří měli delší smlouvy. Když se trh otočil, nejsou současné krátké kontrakty schopni kupovat, protože by potom prodávali levněji, než by sami nakupovali.