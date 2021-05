Důvěra investorů v německou ekonomiku je nejlepší za 20 let

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku je v tomto měsíci nejlepší za více než 20 let. Optimismus do dalších šesti měsíců je hlavně výsledkem ústupu třetí vlny pandemie v zemi. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v úterý zveřejnil institut ZEW.