Dufek ještě přitvrdil: Ať se restauratéři a hoteliéři přeškolí na dělnické profese

Není to dlouho, co předák Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek nadzdvihl všechny provozovatele hospod a restaurací, co se třesou o existenci, slovy, že se nic nestane, pokud polovina z nich zkrachuje. U toho se však nezastavil. O víkendu přidal radu, že by se měli rekvalifikovat na dělnické profese.