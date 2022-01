Drahé energie přiměly rodiny stěhovat se k sobě

„Bydlíme ve větším rodinném domě, který jsem koupil před pěti lety na hypotéku. Pro nás dva je to velké, ale bral jsem to jako rezervní místo pro alespoň jednoho z mých dvou synů z prvního manželství. Zatím sem jezdí jen na návštěvy,“ vylíčil Právu Jiří.

A tak se připravují na to, že v novém roce se syn s přítelkyní přestěhují do pokoje v horním patře domu. Budou mít svou koupelnu, kuchyni, obývák budou páry sdílet.

„Prodat to ale zatím nechci, když ani nevíme, do čeho bychom šli. A kdo ví, co se teď stane, když vše tolik zdražuje. Tak jsme se nastěhovali do patra rodinného domu k rodičům manželky v Roudnici nad Labem,“ usmívá se.