Dopravců na železnici přibývá, tratě jsou přetížené

S tím souvisí i nedostatek strojvedoucích, který pociťují prakticky všechny železniční společnosti. To podle Drážního úřadu vede k tomu, že někteří dopravci švindlují a nedodržují stanovené doby pro odpočinek. Není pak divu, že zvláště počátkem letošního roku se na železnici nebývale zvýšil počet mimořádných událostí.

Drážní úřad chce proto získat zpět pravomoc, aby mohl strojvedoucím za vážné přestupky pozastavovat či odebírat licence. Začínající dopravci by pak měli po získání licence absolvovat povinný kurz na simulátoru, aby do provozu nebyli nasazováni bez patřičného zacvičení.

„V současné době tyto věci konzultujeme s ministerstvem dopravy a byli bychom rádi, kdyby se to v příštím roce dostalo novelou do zákona o drahách,“ řekl Kolář.

Že je řada tratí přetížená, potvrdil na fóru i náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. „Doplácí na to zejména nákladní doprava, a nedaří se tak zvyšovat potřebným tempem její podíl na přepravě zboží. Hledáme taková opatření, která umožní frekvenci vlaků zvýšit,“ uvedl.

Kromě velkých investic do zkapacitňování stávajících tratí by zásadní zlepšení měla v budoucnu přinést vysokorychlostní železnice. Vybudují se speciální tratě a na těch koridorových se uvolní prostor pro nákladní vlaky.

Základem budoucího systému rychlých spojení bude podle SŽDC trať Praha–Brno–Ostrava. Vlaky po ní budou jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Stavební povolení pro její první úseky lze očekávat v roce 2025, kdy by také mohla začít jejich stavba. V roce 2030 by tak byla ideálně celá trať mezi Prahou a Brnem již rozestavěná a některé úseky by byly už dokončované.