Dopravci chtějí nižší daň z nafty déle

Před tíživým stavem a krachy varujete už nějaký čas. Jak se situace vyvíjí?

Špatná situace v našem oboru má určitý časový doběh, než se ukáže. V dubnovém průzkumu mezi dopravci nám 22 procent firem říkalo, že vážně zvažují skončit do pololetí kvůli drahým pohonným hmotám, dalších asi pět procent z jiného důvodu. Více než polovina také uváděla, že se jim zdražení nafty nepovedlo plně přenést do cen pro zákazníky. Soudím, že asi čtvrtina dopravců je vážně existenciálně ohrožena, co se týče financí. Možná to uvidíme během léta, kdy je menší dopravní aktivita, zaměstnanci si berou dovolené, fabriky mají výluky, to může být doba, kdy firma skončí.

Od středy platí, a to až do září, nižší spotřební daň z nafty o 1,50 koruny. Čerpací stanice hned zlevnily, nafta se v první den prodávala v průměru o korunu levněji. Jak moc to pomůže?

Slýchám i od našich dopravců, že je to k ničemu a že si to nechají distributoři. Já na to říkám, že možná si něco z toho nechají, ale je samozřejmě na státu, aby vytrval v kontrolách marží. Je potřeba se dívat i na mezinárodní srovnání cen, zda si u nás výroba a distribuce nenechávají větší marže, než je běžné. Z našeho pohledu je důležité to snížení spotřební daně prodloužit alespoň u nafty i po 30. září, protože my se pohybujeme v tvrdé mezinárodní konkurenci. A potřebujeme mít srovnatelné podmínky jako Poláci, Slováci, Litevci, Rumuni nebo Maďaři, to je naše konkurence. A pro stát je lepší vytvořit dobré podmínky pro podnikatele než jen pak nákladně řešit důsledky poklesu ekonomiky. Z jednoho českého kamionu má stát na daních 800 tisíc korun ročně, od zahraničních dostane jen 70 tisíc korun na mýtu.

Váš obor se potýká s nedostatkem řidičů. Ti ukrajinští se vrátili do vlasti…

Nakonec jich nebylo tolik, jak jsme se obávali. Měli jsme z toho docela obavy, protože už za covidu byl docela problém, že se nám ukrajinští řidiči nevraceli kvůli karanténám. Mnozí řidiči z Ukrajiny tam na začátku konfliktu odjeli, aby se postarali o své blízké a často i přivezli své rodiny sem do Česka. Přesná čísla nemáme, ale odhaduji, že se ten počet snížil zhruba o deset procent. Buď se snaží se doma postarat o rodinu, nebo se zapojili do války.

Kolik tedy odhadujete, že v autodopravě schází řidičů?

Chybí nám 15 tisíc řidičů v nákladní dopravě a pět tisíc řidičů autobusů. Problém je, že se zvyšuje průměrný věk řidičů. Kvůli tomu jednáme s vládou, aby usnadnila zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí. Prověřování, administrativa u nás fungují strašně pomalu a složitě. Ti pracovníci nemůžou čekat půl roku, raději si najdou práci jinde. Nejde jen o Ukrajince, ale třeba i o řidiče ze Srbska, Maďarska, bavíme se dlouhodobě o Filipíncích a nyní se ozývají třeba i z Mongolska, to je docela zajímavé. Prý tam jsou připravení řidiči, kteří by tu mohli fungovat. Nemáme žádné předsudky, pokud je ten člověk schopen tady rozumně žít a my ho můžeme rychle zapracovat, zajistit mu potřebné doklady a podobně.

Dříve jste varovali i před protesty a blokádami.