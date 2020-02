Dobití e-auta může vyjít dráž než benzin

Třeba společnost ČEZ, která je s téměř dvěma stovkami dobíjecích stanic jejich největším provozovatelem v republice, nyní neregistrovaným zákazníkům účtuje platbu podle času stráveného nabíjením, a to 7,50 Kč za minutu u stanic s rychlým dobíjením. Již brzy se ale podmínky zlepší, neboť tito zákazníci budou platit nikoli podle minut, ale nabitých kWh. Neregistrovaný zákazník potom zaplatí za jednu kWh 9,50 Kč.

Při současné průměrné ceně 31,86 Kč za litr Naturalu 95 činí náklady na 1 km jízdy 1,34 Kč. Elektrická Citigoe iV má spotřebu kolem 15 kW na 100 km. Při ceně dobíjení 9,50 Kč za 1 kWh by tak jeden ujetý kilometr vyšel na 1,425 Kč, tedy dráž než u téměř dvakrát levnějšího benzinového modelu. Ten totiž v provedení Style vyjde na 247 900 Kč, zatímco elektrický model ve stejné úrovni výbavy stojí 479 900 Kč.

Ještě dráž vyjde dobití pro neregistrované zákazníky při využití rychlého nabíjení u E.ON, která provozuje kolem 50 nabíječek. Tam totiž platí za kWh 11 Kč u DC nabíječek a 13 Kč u superrychlých nabíječek. Při využití superrychlé nabíječky by tak ujetý kilometr se Citigoe iV vyšel na téměř 2 Kč.

Registrovaným majitelům nabízejí provozovatelé mnohem lepší ceny. Ovšem znamená to pořídit si od nich čip a někde počítat i se stálou měsíční platbou. Pokud byste chtěli dobíjet podle okamžité potřeby, museli byste vzhledem ke stále řídkému „osazení“ dobíječek po republice pro výhodnou cenu mít u sebe čipy od všech provozovatelů.

ČEZ nabízí neomezené dobíjení za měsíční paušál 545 Kč, za několik týdnů ale nabídne čtyři nové tarify. Ten s názvem Taxi bude stát 1750 Kč měsíčně a bude v něm 500 volných kWh, poté se bude platit 3,50 Kč za kWh. Tarif Obchodní cestující vyjde na 550 Kč měsíčně se 122 kWh zdarma a poté 4,50 Kč za kWh. Tarif Víkendový řidič bude stát 200 Kč měsíčně, je v něm 36 kWh zdarma a poté 5,50 Kč za kWh. Tarif Pay as you go bude bez měsíčního poplatku a kWh bude stát 7,50 Kč.