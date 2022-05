Do Česka se vrátí lety do USA, zájem o letenky roste postupně

Do Česka se v závěru května po dvouleté covidové pauze vrátí přímé lety do USA, společnost Delta Air Lines bude létat mezi Prahou a New Yorkem. Postupně stoupá i zájem Čechů o letenky do USA, jejich rezervace jsou nyní zhruba na stejné úrovni jako před krizí. Slabší je naopak poptávka Američanů o cesty do Evropy. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK.