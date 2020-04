Dieselgate: Volkswagen se v Německu dohodl na odškodném, majitelům aut zaplatí 17 miliard

Majitelé, kteří se o svůj nárok dosud nepřihlásili, také dostali čas do 30. dubna. Poškození majitelé by měli 5. května postupně obdržet každý od 1350 do 6250 eur (36 800 až 170 400 korun) podle stáří vozu a typu motoru. Na oplátku se v rámci urovnání zavázali, že upustí od veškerých budoucích žalob v této věci.