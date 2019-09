Dieselgate promlčena, další žaloby jsou riskantní

„Pokud nároky na odškodnění zákazníkům vznikly, jsou téměř jistě již promlčeny, a tedy soudně nevymožitelné. Podle českých zákonů platí, že pokud své, tvrzené, nároky nezačnete vymáhat do tří let od chvíle, kdy se o nich dozvíte, tak se promlčí,“ vysvětlila pro Právo advokátka Kateřina Turnhöfer. Jak už Právo informovalo, německou automobilku Volkswagen bylo možné v souvislosti s aférou dieselgate bez rizika promlčení žalovat do loňského 18. září, kdy skončila tříletá lhůta od chvíle, kdy skandál vypukl.