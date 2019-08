Dánská banka zavádí záporný úrok z vkladů. U hypoték to má naopak

Jyske Bank uvedla, že už dále není s to brát na sebe náklady spojené s politikou záporných sazeb Evropské centrální banky (ECB) a také dánské centrální banky, která srazila svoji základní úrokovou sazbu do minusu už v polovině roku 2012.

„Celá situace tak nahrává dlužníkům, tedy také vládám, zatímco škodí střadatelům. To může mít krajně neblahé dlouhodobé celospolečenské následky,“ komentoval ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle něj to, co se nyní děje v Dánsku, může časem dorazit také do Česka.