Další pokus o uvolnění lodi uvázlé v Suezu nevyšel

V tuzemsku ekonomové větší problémy zatím neočekávají. „Zásadní problémy v Česku to nezpůsobí. Zpoždění v délce jednotek dnů je nyní nerozeznatelné od zpoždění z jiných příčin,“ sdělil Novinkám hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.

„Globální logistické sítě jsou covidem roztrhány více, než co může způsobit jedna zaseklá loď v Suezu. Za normálních okolností by starý kanál nemohl stačit a fronty by stejně vedly ke zpožděním, nyní je však globální doprava pod normálem,“ dodal.