Další komplikace pro řidiče. Začíná bourání rampy na Barrandovský most

Silničáři ve středu začínají v Praze bourat nájezd na rekonstruovaný Barrandovský most ze Strakonické ulice. Kvůli tomu bude deset dní stažena doprava ze dvou jízdních pruhů do jednoho. Oprava mostu z roku 1983, který je součástí městského okruhu, začala v pondělí a je rozložena do několika roků. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun.