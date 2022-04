Dálnice D35 v úseku Janov–Opatovec má stavební povolení

Na budoucím úseku dálnice mezitím začal v polovině března záchranný archeologický výzkum. Archeologové tam budou pracovat do dubna příštího roku, uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Stavební povolení na hlavní trasu akce “D35 Janov - Opatovec” nabylo právní moc. Na 11,7 km dlouhý úsek D35 ještě probíhá majetkoprávní příprava a připravuje se VŘ na zhotovitele stavby s předpokladem zahájení ve 3.Q/2022. Realizace stavby by měla být zahájena v 1.pol. roku 2023.

Dálnice povede v blízkosti silnice I/35. Úsek bude mít sedm mostů na dálnici, čtyři nad ní. Vznikne nový železniční most na koridoru Česká Třebová – Brno. Motoristé budou jezdit přes dvě mimoúrovňové křižovatky, stavební firma postaví dva ekodukty pro migraci zvířat. Bude také nutné přeložit množství úseků větších a menších silnic a polních cest.

V Pardubickém kraji je v provozu první úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů od sklonku loňského roku. Navazující část do Ostrova by měla být v provozu koncem tohoto roku.