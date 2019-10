Dálnice D11 na hranice s Polskem by mohla být hotová v roce 2026

Dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by mohla být hotová v roce 2025 až 2026. Stavba posledních dvou úseků D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na hranici by mohla začít v letech 2023 až 2024. Práce na již rozestavěných úsecích mezi Hradcem Králové a Jaroměří jdou podle plánu, jezdit by se po nich mělo začít v roce 2022. ČTK to sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.