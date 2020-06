Covid III: schválena první stovka úvěrů. Žádostí je přes 1500

Vyplývá to z údajů, které deníku Právo poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Kapacita programu, v němž stát ručí firmám za úvěry v bankách a na který firmy a podnikatelé netrpělivě čekali, je přitom mnohem větší. Vláda do něj vyčlenila 150 miliard korun.

Díky tomu mají podnikatelé mít možnost čerpat půjčky v objemu až 500 miliard korun. Do programu, který byl spuštěn 19. května, se zapojila dvacítka bank. Živnostníci a firmy do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, podniky s nejvýše 500 pracovníky získají záruku do 80 procent.