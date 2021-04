Coca-Cola zvýšila tržby, ale zisk měla nižší

Tržby americké nápojářské společnosti The Coca-Cola Company v prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o pět procent na 9 miliard dolarů (194 miliardy korun). Čistý zisk přesto meziročně klesl o 19 procent na 2,25 miliardy dolarů (48,5 miliardy korun). To odpovídá poklesu zisku na akcii o 52 centů na 55 centů, napsal server listu Financial Times.