Čistý zisk ČEZ za první pololetí je 33,6 miliard

ČEZ nyní očekává celoroční čistý zisk pro letošní rok mezi 60 a 65 miliardami korun. „Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 48 až 52 miliard Kč. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 miliard Kč,“ uvedl předseda představenstva a ředitel ČEZ Daniel Beneš.