Čipový hladomor stále trvá. Výrobci mají zásoby sotva na pět dní

Nedostatek polovodičů vyvolala kromě špatného počasí v Asii také vysoká poptávka po spotřební elektronice během koronavirové pandemie, kdy lidé zůstávali více doma a elektroniku nakupovali častěji. To nakonec vedlo k postupnému zdražování mobilních telefonů, domácích spotřebičů či aut.

Návrh také počítá s investicemi v objemu 52 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč) do výroby polovodičů a souvisejícího výzkumu. Financování americký Senát schválil už loni v červnu, poznamenala BBC.

Největším zádrhelem celého problému je dlouhodobě nedostatečná kapacita továren, které polovodiče vyrábějí. I proto někteří významní výrobci čipů jako Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company nebo Global Foundries nedávno oznámili masivní investice do stavby nových výrobních závodů.

Naposledy to byl právě Intel, který minulý týden oznámil, že investuje 20 miliard dolarů do výstavby dalšího výrobního závodu ve státě Ohio. Jeho plány by tam mohly vést k vytvoření největšího světového komplexu na výrobu polovodičů.