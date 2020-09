Číňané nepřevzali piana od českého výrobce Petrof. Prý kvůli Vystrčilovi

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi ČR a Čínou.

Firma Petrof, pro níž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, má obavu, že zhoršení vztahů mezi ČR s Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6000 nástrojů.

„Odběratel pro Peking a okolí nám napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na ČR a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. Poprosil nás o pozastavení dodávky,” řekla Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou. Vysvětlení vztahů mezi ČR s Čínou po Petrofu žádal největší obchodní partner Petrofu v Číně z města Ning-po.

Dealeři podle prezidentky Petrofu vyčkávají, jak vše dopadne, situace v česko-čínských vztazích je pro ně nejasná a gesta různých politiků nechápou. „Nevědí, zda jsme jejich přátelé či nepřátelé. Mrzí mě, že naše diplomacie se neumí sjednotit a my to po té odnášíme. Je to pro nás nepříjemné,” řekla.