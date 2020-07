Chudá sklizeň by mohla zdražit pečivo

Sklizeň základních obilovin letos proti loňskému roku klesne o 3,3 procenta na 6,784 milionu tun, u pšenice bude slabší dokonce o šest procent na 4,445 milionu tun. Také řepky by měli zemědělci sklidit méně, a to zhruba 1,135 milionu tun, tedy o takřka dvě procenta. Ve svém odhadu to uvedl Český statistický úřad.