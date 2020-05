Chce stát zachraňovat Smartwings? Každý říká trochu něco jiného

„Nákup Smartwings z mého pohledu není na stole. Můžeme se bavit o tom, jak řešit problematiku leteckého průmyslu obecně. Podle mě mají platit pro všechny stejné podmínky, jsou tady programy, ať využijí Antivirus, případně nějaké půjčky, můžou akcionáři vložit další peníze do té firmy, to jsou standardní mechanismy," řekl Hamáček.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že firma zatím může čerpat z programů určených vládou pro pomoc firmám postiženým kvůli koronaviru. Řekl to v neděli v jiném rozhovoru v ČT s tím, že doufá, že letadla budou moct po uvolnění epidemiologických opatření ve světě začít létat.

Babiš poznamenal, že nezná detaily připravovaného scénáře. „Představa je, že by to stát koupil za korunu,” uvedl s tím, že otázkou je bilance společnosti a její zadlužení a bylo by těžké do firmy dávat miliardy.

„Je to hlavní dopravce, cestovní kanceláře nás proto žádaly, abychom jim pomohli,” uvedl s poznámkou, že společnost přepraví miliony cestujících ročně.

Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by podle Havlíčka musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun. Nevyloučil ani jinou možnost, a to individuální bankovní záruku.

O vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že má strategický význam, uvedl ministr. Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nedává smysl nic jiného než nákup stoprocentního podílu.

Předseda STAN Vít Rakušan v neděli v ČT záměr označil za úplný nesmysl, kritizoval to také šéf ODS Petr Fiala.

„I kdyby Česká republika převzala firmu za jedinou korunu, náklady by mohly přerůst obrovitou hodnotu. V tomto případě není důvod, aby takovouto malou leteckou společnost Česká republika kupovala. Měla by se soustředit na pomoc Letišti Praha, které je strategickou firmou a které rozhodně stojí za sanaci, ale Smartwings to rozhodně není,” řekl ČT Středula.

„Příběh Smartwings je složitý. Jakákoli úvaha o tom, že by firma mohla být převzata státem, daňovým poplatníkem a sanovat obrovské škody, které by tam mohly být i skryty, o kterých zatím nevíme, není zodpovědný krok,” dodal.

Nejsme bezvýznamná firma, zní od Smartwings

Smartwings argumentují, že se podobně jako jiné letecké společnosti obrátily na stát s žádostí o podporu v situaci, do které se nedostaly vlastní vinou.

„Jsme společnost s obratem přes miliardu dolarů a ročně přispíváme do státního rozpočtu a ostatním subjektům české ekonomiky miliardové částky a zcela odmítáme tvrzení, že jsme bezvýznamná firma lokálního charakteru,” uvedla v sobotu mluvčí firmy Vladimíra Dufková.

Firma podle ní přes všechny potíže se zákazem létání Boeingů MAX loni dosáhla konsolidovaného provozního zisku zhruba 470 milionů korun. „Pro Letiště Václava Havla Praha a celý český cestovní ruch (Smartwings) nezpochybnitelně představují strategického partnera. Proto stále věříme, že se další debata o podpoře společnosti, která zaměstnává na 2500 lidí, bude odehrávat ve věcné rovině,” uvedla Dufková.