ČEZ se předběžně dohodl s Australany na investici do těžby lithia na Cínovci

„Jsme velmi potěšeni, že jsme uzavřeli další fázi jednání s ČEZ o budoucím vývoji projektu Cínovec,” uvedl v prohlášení výkonný ředitel EMH Keith Coughlan. „Díky kombinaci technické prozíravosti, historických těžařských zkušeností, silné rozvahy a zapojení do rychle rostoucího evropského bateriového průmyslu je ČEZ ideálním partnerem pro firmu,” dodal.

ČEZ připomněl, že v současnosti se velká část lithia využívá pro baterie do elektromobilů. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií by poptávka po lithiu měla do roku 2025 vzrůst trojnásobně. Rozvoj elektromobility je důležitý pro energetické společnosti, a má proto místo i ve strategii ČEZ, uvedla firma.