Česká pošta má za své služby dostat od státu 4,5 miliardy

Pošta by finance mohla dostat v průběhu příštího roku, ale bude záležet, kdy Komise rozhodne. „Standardní lhůta pro Evropskou komisi je do konce tohoto roku, ale může být v odůvodněných případech prodloužená,“ podotkla šéfka ČTÚ.

Pošta má na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb stanovených v poštovní licenci nárok ze zákona, a to až do výše 1,5 miliardy Kč ročně. Mezi základní služby, které musí držitel licence poskytovat na celém území za regulovanou cenu, patří například doručování obyčejných či doporučených dopisů nebo poštovních poukázek.

Úřad plánuje příští rok na jaře vypsat tendr na nového držitele poštovní licence pro roky 2023 a 2024. Výběr by měl proběhnout do konce června. Držitel nové licence by nově nemusel nabízet základní službu doručení balíku do deseti kilogramů. Záměr je v současnosti v připomínkovém řízení.