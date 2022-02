Česká inflace je výrazně vyšší než v EU. A ceny ještě porostou

„Situace v cenách energií v Česku se začíná dramaticky měnit od ledna 2022, a to je i jedním z důvodů návratu české inflace na historicky obvyklejší přední místa v evropském žebříčku,” uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

ČR díky dočasnému odpuštění DPH u energií zaznamenalo pokles o 8,5 procenta, to však v lednu skončilo, a ceny tak spotřebitelům razantně vzrostou.

„Za růstem inflace v Evropě stojí především ceny energií. Zpočátku roku 2021 se to týkalo pohonných hmot, posléze se zvedaly ceny elektřiny a od druhé poloviny roku 2021 pak zejména ceny plynu. Tyto cenové nárůsty jsou ale při srovnání jednotlivých zemí co do intenzity i načasování velmi nerovnoměrné,” uvedl ředitel odboru statistiky Jiří Mrázek.