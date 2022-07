Česká ekonomika příští rok poroste pomaleji, odhaduje Evropská komise

Česká ekonomika v příštím roce vzroste o dvě procenta, což je proti jarnímu odhadu o sedm desetin procentního bodu nižší tempo. Naproti tomu letos by měl být růst hospodářství ve srovnání s původním předpokladem o čtyři desetiny bodu vyšší a měl by dosáhnout 2,3 procenta. Ve své letní makroekonomické předpovědi to ve čtvrtek uvedla Evropská komise (EK).