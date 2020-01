Češi mění termíny cest do Číny, nové letenky nekupují

Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, ministerstvo zahraničí radí zvážit odjezd ze země v co nejkratší době. Ti, co tam pobývají, by měli dodržovat zvýšenou hygienu a vyhnout se místům s velkou koncentrací osob.

Britská letecká společnost British Airways ve středu oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Letecké spoje z Prahy přesto fungují beze změn.

Řada dopravců a prodejců letenek však od minulého týdne začala bezplatně nabízet možnost storna nebo změny rezervace u letenek do Číny. Týká se to i přímých linek z Česka.

Podle ředitelky oddělení letenek Student Agency Věry Janičinové už této možnosti řada zákazníků využila. „Většinou využívají možnosti změnit si termín svého letu,” uvedla.

Zároveň se snižuje zájem o cesty do Číny, a to zejména v posledním týdnu. „Nové poptávky po letenkách do Číny s odletem v nejbližších dnech neevidujeme,” uvedl ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Podle Janičinové se v lednu prodej letenek do Číny u Student Agency meziročně snížil asi o pětinu.

Do jiných destinací v jihovýchodní Asii, jako jsou Thajsko či Singapur, pokračuje prodej bez výraznějších změn v zájmu klientů.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně.

Linka do Pekingu ale přestane v březnu létat. Čínska strana ji bez podání vysvětlení zrušila.

V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 tisíc cestujících v obou směrech.